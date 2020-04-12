在家睇話劇：香港話劇團戲寶限時重溫　中英劇團推親子戲劇遊戲 (08:45)

新型冠狀病毒疫情持續，不少話劇表演都取消或延期舉行。有戲劇團體在網上上載話劇影片及不同戲劇遊戲，讓大家足不出戶都能睇話劇，玩戲劇遊戲，幫助保持身心健康。
香港話劇團：戲寶重溫
香港話劇團在facebook推出「戲寶重溫」活動，在指定時間於facebook專頁直播話劇，市民亦可在特定時段欣賞不同的話劇表演，包括：《讓我愛一次》（播放至4月18日晚上7時）、《家庭保衛隊》（4月11日晚上8時直播，4月11日至25日可觀看）及《一頁飛鴻》（4月18日晚上8時直播，4月18日至5月2日可觀看）。[詳情]
中英劇團：親子遊戲講故事
中英劇團推出一系列「『疫』流而上‧戲劇無間」網上節目，提供不同的戲劇活動，其中「戲劇大挑戰」可在家玩親子遊戲。其他節目包括「Smile導師與你講故事」、「時代的抗逆」及「眾樂樂亦可獨樂樂」等。[詳情]
世界文化藝術節2019：《群鬼》劇本演讀及評述會
康文署在世界文化藝術節Youtube頻道上載70年代挪威劇作家易卜生（Henrik Ibsen）作品《群鬼》的劇本演讀及沿途評述會，大家可透過欣賞劇本演讀，分析故事中的奧妙，以及認識易卜生的代表作。[詳情]
在家抗疫系列：
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