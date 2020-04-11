袁國勇：本港重症、死亡率低　戴口罩助減吸入病毒量 (20:05)

外媒報道，英國有三分之二接駁呼吸機的新冠病毒患者最終不治，反觀香港重症和死亡率均較外地低。袁國勇認為，外國呼吸機等醫療資源緊張，病人到情況嚴重時才替他們插喉和用呼吸機，因此死亡率較高；相反香港呼吸機供應正常，能在重症初期就使用呼吸機支援病人，有助增加他們的生存機會。

袁國勇續稱，香港人普遍戴口罩亦有助減少身體吸入的病毒量，幫助給予免疫系統更多時間處理病毒，相信本港患者「惹到的病毒量少，病起上嚟都冇咁重」，他呼籲市民繼續戴口罩、注重手部衛生和增加社交距離，「就算你哋惹到個病毒，我都覺得你哋生存機會應該係大啲」。他又表示，香港政府推行的各項防疫措施使醫療系統未至於癱瘓，有足夠資源支援重症病人。他認為外界不能說香港政府「咩都無做」，又形容「所以有些人說現在全世界最安全的地方，其中一處就是香港」。

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