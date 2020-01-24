跑手一句「唔好鎖門，一陣返來飲湯」 輪下成遺言　胞姊現場拜祭哭成淚人 (19:00)

吳國興的20多名親友今午4時許到意外現場拜祭，進行道教儀式，交通警把上址往九龍方向慢線封閉。死者胞姊情緒激動痛哭，其他人在旁安慰。死者生前一些跑友亦有到場，有在附近跑步的跑友亦駐足參與。

吳國興的教練呂劍倫說，吳生前曾報名參加原定今年舉行的渣打馬拉松，目標在3小時內完成全馬，可惜比賽最後因為疫情取消。他又透露，吳國興近年轉工後工作繁忙，只能在晚上放工後抽時間練跑，亦有放工後提早下車「通勤跑」回家的習慣。他指出，事發前吳國興告訴胞姊：「晏少少我返嚟喇，唔好鎖門，我一陣返嚟飲湯嘅。」但由於其手機在車禍中被撞爛，其記錄跑步紀錄的手表未能上載數據至其手機，未知吳國興當時是否正在「通勤跑」回家，抑或正在練跑。他又指出，吳國興生前「好好仔」，讀書成績優異、照顧家人又關心隊友。

事發於前晚10時許，26歲任職工程師的吳國興在大埔公路沙田嶺段一行人過路處，被一輛私家車撞飛10米，私家車撞倒他後衝前80米始能停下。吳國興被送往威爾斯親王醫院搶救，最終不治。27歲男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，案件交西九龍交通意外特別調查隊跟進。