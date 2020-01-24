袁國勇：新冠病毒複製能力較SARS高　料疫情7月前不會完結 (18:15)

香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇教授指出，目前仍在研究病毒避開免疫系統製造干擾素攻擊的機理，但這研究解釋了為何部分新型冠狀病毒病人即使無病徵，但也可能帶大量病毒，有如「忍者」一般，有可能在社區造成大型傳播。袁國勇認為，研究反映單靠隔離病人、接觸者不足以完全消滅病毒傳播，如大眾鬆懈，個案隨時由每日雙位數增加，增至數百至過千宗。他預料疫情不會在7月前完結。

香港大學醫學院微生物學臨牀助理教授陳福和指出，研究亦反映本港目前用B型干擾素作治療新冠病毒主要藥物的方向正確，攻擊病毒之餘，亦能激活身體免疫系統再攻擊病毒。

袁國勇表示，取得肺腫瘤病人的同意後，利用他們要作化驗的部分正常肺部組織做是次實驗。有關研究結果已在國際科學期刊《Clinical Infectious Diseases》發表。

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