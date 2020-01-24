港今增11確診累計千宗　唯一無外遊個案曾到All Night Long酒吧 (16:35)

本港今日（11日）新增11宗新型冠狀病毒確診個案，累計1000宗確診及一宗疑似個案。新增個案年齡介乎19至59歲，其中10人曾外遊，包括兩名留學生；餘下一人在潛伏期內沒有外遊紀錄，為一名確診者的女朋友，上月曾到尖沙嘴諾士佛臺酒吧All Night Long。
無外遊紀錄個案：
個案998：
．29歲女子，3月25日起有咳
．3月18日及20日到過尖沙嘴諾士佛臺9號酒吧All Night Long
．男友昨（10日）確診，他在3月28日發病，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨公布有關個案時表示，相信他屬酒吧及樂隊群組的二代傳播個案
呼籲市民勿外出用膳或外遊
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，最近7日平均確診個案數目有下降趨勢，但由於新型冠狀病毒潛伏期達14日，故目前的下降趨勢只反映一兩周前情況，仍需繼續注意，希望確診個案宗數不會反彈。
她說，雖然近日確診個案下降，但留意到市民外出次數增加，她呼籲市民不要掉以輕心，不要外出用膳或外遊。被問到本地個案的傳染率較輸入個案高，她解釋本地個案的接觸者較多，導致傳染率較高。
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