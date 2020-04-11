區結成：疫情不會一兩月內了結　過急放寬關口檢疫或「出問題」 (15:45)

區結成指出，抗疫將踏入第五個月，他擔心醫院前線人員出現疲態；有人發起鼓掌為醫護打氣是「搔不着癢處」。他認為要考慮從公立醫院分流輕症及接近康復的病人，減輕急症病房負荷，「讓前線醫護人員回氣，再戰下一個回合」。他又表示，疫情下要「守護住長者群體」，包括在院舍和在社區的老人，以免長者群體出現集體感染，令醫院壓力大增。

區結成提及，去年抗爭運動遺下政治分裂和「很深的創傷」；「信任和凝聚力奇缺」下，香港抗疫至今沒有渙散，更不斷改進，是個「小小的奇蹟」。近期政府推出有關公共衛生的緊急規定，限制個人活動權利，區結成稱警察是「其中一個重要的執法者」，指出警隊執法代表整個政府，「很大程度會界定了抗疫中官民關係的面貌」，若警方能「深思熟慮地」使用權力，有助社會平穩渡過疫潮。

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