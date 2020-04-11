張建宗：政府擬公開成功申領資助企業名單　羅致光：津貼最快6月發放 (13:10)

張建宗又稱，涉款800億元的「保就業」計劃會採取嚴厲手法，政府會公開所有資訊，包括成功申請資助的企業及食肆名單，讓全民一同監察計劃。若僱主不如實申報，政府會收回資助金額，甚至不排除罰款及刑事檢控。

另外，勞工及福利局長羅致光今早出席港台節目時表示，「保就業」計劃中向僱主補貼每名僱員月薪五成的措施，首要是申請快捷，預計最快5月中接受申請，6月發放津貼，他指出這安排需時已是最短。若要做到滴水不漏，相信計劃至明年初都未能推出，他認為只要不涉欺詐及無傷大雅都可接受，例如企業將資助轉為花紅發放予員工。

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