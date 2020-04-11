在家聽音樂會：港樂、中樂團、小交響樂團　演奏會網上播饗樂迷 (08:48)

香港中樂團

受疫情影響，香港中樂團2月至3月的音樂會取消。一眾演奏家在YouTube及facebook上載音樂會曲目精選樂章，以個人或小組形式演奏，截至本月9日已有共31段音樂影片可供免費欣賞，以音樂發放愛的力量，與香港人同心抗疫。[睇片]

香港管弦樂團

香港管弦樂團近日在YouTube上載了世界級指揮家梵志登指揮的3場交響樂演奏會，以彌補2月音樂會取消導致的樂迷遺憾。3場精彩演奏同在去年舉行，分別是蕭斯達高維契《第九交響曲》[睇片]、《第十交響曲》（選段）[睇片]，以及華格納《崔斯坦與伊索爾德》前奏曲及《愛之死》[睇片]。

香港小交響樂團

香港小交響樂團的YouTube頻道集合過去20多年的29條音樂會片段，推介2009年葉詠詩擔任指揮的威爾第《安魂彌撒曲》及《貝多芬A大調第七交響曲 - 第四樂章 》(選段)。[睇片]

樂‧誼國際音樂節

「樂‧誼國際音樂節」由垂誼樂社舉辦，為香港具有潛質的新秀提供與海外大師同台演出的機會。網上現開放2017至2019年「樂‧誼國際音樂節」的精彩演出，分別是海頓《D大調第二大提琴協奏曲》、《布宜諾斯艾利斯的四季》(選段)[睇片]，以及韋華第《降B大調小提琴與大提琴協奏曲》[睇片]。

竹韻小集

由本港青年音樂家組成的專業小型中樂團體「竹韻小集」，以發揚香港中樂文化為目標。他們近期在YouTube上載了高胡與樂隊演奏的《平湖秋月》[睇片]，此曲曾被選為「二十世紀華人音樂經典作品」之一。另外，還有琵琶彈唱的《昭君怨》[睇片]及胡琴重奏《春郊試馬》[睇片]。

比爾斯飛躍演奏音樂節

在今年1月初舉辦的「比爾斯飛躍演奏音樂節2020」，前身為香港國際室內樂音樂節。網上現開放欣賞音樂節中的《孟德爾遜八重奏》。[睇片]

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