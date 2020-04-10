收百封相同內容電郵促延文憑試免爆疫　許樹昌：中學生不清楚傳染病 (23:32)

教育局長楊潤雄今日（10日）表示，如新型冠狀病毒確診個案數字持續回落，4月24日如期開考文憑試（DSE）的機會非常大。不過，有中學生卻反對，政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌今日接獲100封內容一樣的電郵，寄件人自稱是應屆文憑試考生，稱文憑試絕對有必要延遲，避免疫情出現無法挽回的爆發。許樹昌對此表示，中學生不清楚傳染病。
許樹昌昨（9日）說，新冠病毒確診本地個案已低至單位數，只要做足感染控制措施，本月底可舉行文憑試。他續稱，最理想是等到本港連續28天無本地個案才復課，因這代表疫情已受控，「但距離這一天還有很久，不知要等到什麼時候」。他認為若本地個案連續14日維持在單位數，且絕大部分都追蹤到源頭，就可考慮復課。
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