收百封相同內容電郵促延文憑試免爆疫　許樹昌：中學生不清楚傳染病 (23:32)

許樹昌昨（9日）說，新冠病毒確診本地個案已低至單位數，只要做足感染控制措施，本月底可舉行文憑試。他續稱，最理想是等到本港連續28天無本地個案才復課，因這代表疫情已受控，「但距離這一天還有很久，不知要等到什麼時候」。他認為若本地個案連續14日維持在單位數，且絕大部分都追蹤到源頭，就可考慮復課。

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