放假市民迫爆大美督　部分人不戴口罩高談闊論 (21:05)

在大美督經營士多的陳女士稱，今日有很多客人，估計市民因認為新界郊區空氣較好而到來，雖然公共燒烤場關閉，但生意仍比平常的假日好。陳女士表示，不少客人光顧其士多時都沒戴口罩，認為自己相當高危，因此工作時會戴好口罩，勤洗手，士多外的桌椅亦擺放得較疏落。

Kay和丈夫帶同讀小二的女兒駕車到大美督，稱沒想到有這麼多人，停車場已泊滿。但Kay認為地方空曠，即使人多都不太擔心交叉感染。她說，過去復活節都會一家去旅行，但今年無法出國，女兒亦已多個周末沒有外出，故趁復活節假期出外走走，會吃過晚飯再回家。

Candy與兩個朋友由大圍踏單車到大美督，形容沿路人多，踏單車期間也不敢除口罩，但早有心理準備在假期時郊外人較多，認為平時買東西都要出外，不會特別擔心人多受感染。

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