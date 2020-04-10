放假市民迫爆大美督　部分人不戴口罩高談闊論 (21:05)

新型冠狀病毒疫情下，即使公共燒烤場已封閉，仍有不少人趁假日踏單車到大美督郊遊。本報記者今午（10日）所見，水壩上約有200人休憩，部分人更脫下口罩，與親友高聲暢談。大美督的公共停車場泊滿車，部分甚至違泊在巴士總站附近；士多、租單車店生意源源不絕。
在大美督經營士多的陳女士稱，今日有很多客人，估計市民因認為新界郊區空氣較好而到來，雖然公共燒烤場關閉，但生意仍比平常的假日好。陳女士表示，不少客人光顧其士多時都沒戴口罩，認為自己相當高危，因此工作時會戴好口罩，勤洗手，士多外的桌椅亦擺放得較疏落。
Kay和丈夫帶同讀小二的女兒駕車到大美督，稱沒想到有這麼多人，停車場已泊滿。但Kay認為地方空曠，即使人多都不太擔心交叉感染。她說，過去復活節都會一家去旅行，但今年無法出國，女兒亦已多個周末沒有外出，故趁復活節假期出外走走，會吃過晚飯再回家。
Candy與兩個朋友由大圍踏單車到大美督，形容沿路人多，踏單車期間也不敢除口罩，但早有心理準備在假期時郊外人較多，認為平時買東西都要出外，不會特別擔心人多受感染。
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