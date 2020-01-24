【Emily Online】武漢解封　港駐武漢辦主任多「四了」未回家 (19:45)

新型冠狀病毒疫情下，武漢1月23日封城，到星期三（8日）終於解封喇。一直留守嘅香港政府駐武漢經濟貿易辦事處（駐武漢辦）主任馮浩賢（Vincent）仲未返香港，今日（10日）再喺facebook報告情况，話好多老友問佢點解仲唔返香港，佢回答話「把辦公室的事情交代好，把一些需要協助的人都安頓了，我便回家，相信應該快了」。
回看武漢封城近80日，Vincent話真係唔知點樣捱過去，尤其係2月中武漢維持生活的店舖都閂咗，情況好困難。佢又話，駐武漢辦嘅幾個香港同事，「好似變了一部不能停下來的機器一樣，隨（除）了吃飯睡覺，就是不停去『救火』」；到3月就係協助搞包機送滯留港人返香港。佢話，呢段時間幸運嘅係，辦公室連本地員工20幾人，冇一人「中招」感染新冠病毒。
不過，Vincent唔敢鬆懈，為辦公室重開做足防疫安排，如將寫字樓徹底消毒、安排所有同事輪班返工。佢話，即使返香港都會守規矩，一入境就會遵守「隔離令」同交唾液樣本做檢測，絕唔會為醫護添煩添亂。
Vincent喺武漢未封城前已身處當地，至今3個幾月有咩變咗？佢話結論係「四了」：「頭髮長了」、「血壓高了」、「皮膚差了」、「體重輕了」。不過佢覺得，親歷災劫，生離死別，「如何看自己，如何看世情，個人還是有更深的體會」。
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