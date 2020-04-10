復活節假期銅鑼灣人潮再現　宜家小食部逾40人聚集 (19:10)

胡小姐也沒料到小食部前有這麼多人聚集，「如果有警察入來，大家應該都會收告票，這樣至少40人聚集了」。她強調，每周僅外出一次購買日用品及食物。

大專生黎小姐亦在小食部位置吃雞翼和肉丸，她表示，想趕在補習社考IELTS模擬試前吃點小食，故來了宜家，沒料到人頭湧湧，「我都覺得不安全，所以會食得快點」。她指出，上周到宜家時，人流僅平日的七成，今日所見人流已回復，銅鑼灣市面人流也回復至往常水平。

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