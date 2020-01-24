疫戰100天　世界變了樣 (18:23)

「一人一罩」 口罩成必須品

自疫情開始，全球紛紛搶購口罩防疫；在香港，口罩處處斷貨，每逢有口罩開售便有長長人龍。惟在疫情初期，歐美一些國家及世衛仍對戴口罩防疫表示質疑，至近日才開始改口，呼籲民眾戴口罩，甚至出現國家之間搶截口罩。

洗手洗手洗手 人人常備搓手液

疫情下公眾衛生意識提高，除了戴口罩，也會勤洗手或消毒雙手，消毒酒精或搓手液成為必備用品，這些用品的價格亦水漲船高。

居家工作、遙距教學 視像會議盛行

為減少人群聚集，全球普遍停工停課，或是採居家工作或遙距教學。因為科技之便，網上會議成為新潮流，人們隔着屏幕開會，以免病毒傳播，視像會議程式Zoom因而大熱。學生一起「停課不停學」，透過Zoom接受網上視像教學。

限制人群聚集 大城市變鬼城

新冠病毒傳染力強，專家均呼籲人們減少聚集，以切斷傳播鏈。港府推行「限聚令」，禁止多過4人在公眾地方群組聚集，並規限食肆堂食人數，外賣回家成熱潮。中國武漢、意大利、西班牙、英國以及美國數十州份實施「禁足令」，車水馬龍的大城市頓變鬼域，人迹罕至。

各國紛封關 民眾外遊泡湯

為防止疫情傳入，全球多國紛紛落閘封關，禁止外來旅客入境，不少人的旅遊計劃被迫取消或延期。本港加強封關措施後，入境旅客暴跌；旅行社亦出團無期，旅遊業受重創。

大型活動及賽事全停

大型體育賽事在疫情下全部叫停，各地足球聯賽、美國NBA賽事、溫布頓網球賽叫停，一級方程式賽車、各地大型馬拉松比賽延期，連東京奧運也要延期一年。運動員暫停操練，改為在家練習。而較大型的展覽、宗教活動、展銷會等，都因為減少人群聚集而取消。

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