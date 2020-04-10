調查：99%補習社及教育中心不滿次輪資助　93%稱3個月內倒閉 (18:00)

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教育中心聯盟昨日（9日）透過網上問卷，訪問共500間註冊補習社及毋須註冊的教育中心，其中受訪的44間幼兒遊戲小組中心，全部均表示即將結業；表示會於3個月內倒閉的中心或補習社，則由政府宣布措施前的八成二，上升至九成三，因此建議政府於停課期間向私營教育行業發放每月七成租金津貼，以援助業界。

教育中心聯盟發起人蘇迪希指出，政府由2月開始勒令補習社停課及呼籲家長暫停子女興趣班至今，業界大多被迫或自律停業，近乎無收入，即使政府提供資助僱員一半薪金，僱主亦難以負擔；聯盟另一成員任偉豪亦形容，政府現用1.2億元資助業界，卻換來大多數同行結業，有如「倒錢落鹹水海」。

立法會議員梁耀忠表示，政府宣布措施前，教育局副局長蔡若蓮曾聽取他和蘇迪希的意見，曾向她表示不論正規與否的教育中心，政府均有責任提供支援，但觀乎現時措施，只屬「應酬式」，如抹殺他們對教育界的貢獻，若出現結業潮，復課後學生家長會不知所措。

代表私營教育機構的教育中心聯盟在今年2月組成，現約有3000名成員，其中約一半為教育中心東主。

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