本港增16宗新冠病毒確診　1患者與酒吧個案相關　15人曾外遊 (16:39)

個案976：

．28歲男子，任職技工，與家人同住，無外遊紀錄，女朋友為密切接觸者

．其女友於3月18日及3月20日曾到All Night Long酒吧，3月25日感不適，已安排送往亞洲國際博覽館臨時檢測中心等候檢測。

兩外遊個案完成14日檢疫後自行化驗確診

今日其中兩宗有外遊紀錄的確診個案，病人均在完成回港14日檢疫後，自行私人化驗唾液樣本，確實確診：

個案977：

曾去過阿姆斯特丹、巴黎、里昂，當時曾感不適，其後好轉，3月24日回港，完成家居檢疫後，因為擔心而自行找私人化驗唾液樣本，結果呈陽性

個案978：

3月19日由英國回港，在港檢疫期間一直無病徵，完成檢疫後，因擔心而找私人化驗樣本，結果呈陽性

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