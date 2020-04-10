本港增16宗新冠病毒確診　1患者與酒吧個案相關　15人曾外遊 (16:39)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午在記者會表示，本港今日（10日）新增16宗新型冠狀病毒確診個案，年齡介乎17至75歲，其中15人曾外遊，包括8名留學生；另外一人無外遊紀錄，其女友3月份曾到All Night Long酒吧，已安排接受檢測。
個案976：
．28歲男子，任職技工，與家人同住，無外遊紀錄，女朋友為密切接觸者
．其女友於3月18日及3月20日曾到All Night Long酒吧，3月25日感不適，已安排送往亞洲國際博覽館臨時檢測中心等候檢測。
兩外遊個案完成14日檢疫後自行化驗確診
今日其中兩宗有外遊紀錄的確診個案，病人均在完成回港14日檢疫後，自行私人化驗唾液樣本，確實確診：
個案977：
曾去過阿姆斯特丹、巴黎、里昂，當時曾感不適，其後好轉，3月24日回港，完成家居檢疫後，因為擔心而自行找私人化驗唾液樣本，結果呈陽性
個案978：
3月19日由英國回港，在港檢疫期間一直無病徵，完成檢疫後，因擔心而找私人化驗樣本，結果呈陽性
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