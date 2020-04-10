派對場地停業促政府補償損失　尹兆堅批支援措施多漏洞 (16:45)

他預計政府若不補償業界，近八成派對房間將會倒閉。他表示，業界聽從政府指示停業，「為何補助措施中跳過了我們？」

另外，香港洗衣商會副主席李林表示，洗衣業支援大量酒店、醫院洗衣，在疫情下即使生意大減亦要營運，「我們都想停業，但酒店就不用開了！」他希望政府的支援不分行業，令洗衣業這些「第二線行業」都可獲資助。

民主黨立法會議員尹兆堅表示，政府支援措施下仍有遺漏，批評是分配不公。他要求政府對未被涵蓋或支援不足的行業，如派對房間、洗衣業等，與其他重點行業一視同仁，發放額外現金資助。

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