最後一名「鑽石公主號」受影響港乘客返港　入境處人員撤回 (15:29)

保安局發言人今日（10日）表示，最後一名早前乘搭「鑽石公主號」郵輪、因確診新型冠狀病毒而在日本留醫的香港居民今日返港。一直留在日本協助在當地留醫或已出院香港居民的入境事務處人員已完成任務，今日返回香港。
今年2月初在日本橫濱停泊的「鑽石公主號」爆發新冠病毒疫情，船上原有約3700多名乘客和船員，當中約有370名香港乘客。在當地確診感染的712宗個案中，共有76名香港居民，他們在日本留醫接受隔離治療。其中有3名香港居民離世，其餘73名患者經治療後已全部出院，並已返回香港或其常居地。
特區政府在2月19日至23日期間安排了3班專機，接回船上的193名港人返港，他們抵港後入住駿洋邨檢疫中心接受14天檢疫。另有144名港人自行乘搭其他航班回港，包括25名在日本完成檢疫的確診患者緊密接觸者。曾入住駿洋邨檢疫中心接受檢疫的231名鑽石公主號乘客中，有9人確診後送院接受隔離治療。
發言人表示，特區政府對離世的患者深表哀悼，並向家屬致以深切慰問。
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