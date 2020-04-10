最後一名「鑽石公主號」受影響港乘客返港　入境處人員撤回 (15:29)

今年2月初在日本橫濱停泊的「鑽石公主號」爆發新冠病毒疫情，船上原有約3700多名乘客和船員，當中約有370名香港乘客。在當地確診感染的712宗個案中，共有76名香港居民，他們在日本留醫接受隔離治療。其中有3名香港居民離世，其餘73名患者經治療後已全部出院，並已返回香港或其常居地。

特區政府在2月19日至23日期間安排了3班專機，接回船上的193名港人返港，他們抵港後入住駿洋邨檢疫中心接受14天檢疫。另有144名港人自行乘搭其他航班回港，包括25名在日本完成檢疫的確診患者緊密接觸者。曾入住駿洋邨檢疫中心接受檢疫的231名鑽石公主號乘客中，有9人確診後送院接受隔離治療。

發言人表示，特區政府對離世的患者深表哀悼，並向家屬致以深切慰問。

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