男子疑大埔公路跑步時遭撞斃　27歲男司機被捕 (16:56)

現場為大埔公路沙田嶺段近衛奕信徑第6段。現場消息指出，該處附近有一個公眾停車場，事主懷疑在該處停泊車輛，利用行人過路處橫過馬路時，在往九龍方向行車線遭一輛黑色私家車撞倒，飛彈10米外，現場遺下大量血迹。事發路段沒有交通燈，過路處只有安全島，該處速度限制為每小時70公里。消息稱，事發時私家車車速頗快，撞倒事主後繼續前行約80米始停下。私家車車頭、車頂及擋風玻璃嚴重損毁，涉事司機被帶署調查。

死者吳國興（26歲），出事時身穿跑步服裝，現場遺下他的波鞋及手表。他生前曾參與多項本地長跑馬拉松的10公里賽事，其中於2015年大埔10公里賽花僅38分47秒完成賽事，可見是一名資深跑友。據悉，死者為科大工程系畢業生，曾參與科大長跑隊及划艇隊，其個人facebook亦有大量長跑、划艇及跑山的相片。他1月時曾發帖稱：「本來仲想今年渣馬sub 3（3小時內完成全馬）...」。

除個人長跑外，吳國興是本地三項鐵人體育會澳體會的成員，曾與本地知名三鐵跑手呂劍倫組隊參加半馬賽事奪冠。呂劍倫今午亦在fb發帖稱：「你的善良永遠留在我的心中。#rip#life」呂劍倫回覆本報查詢時確認吳國興的死訊，形容他「盡責、善良、好好仔」，但因大埔公路並非跑會的恒常練習路線，他未能確認吳當時是否正在練跑。

本報今午曾到死者位於大元邨的寓所了解，其母悲慟不已，僅稱兒子平日下班後會乘東鐵線到大埔墟站，再跑約1.7公里路程回家，不清楚事發經過。