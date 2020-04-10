在家睇展覽：VR漫遊科學館博物館　重溫文物展賞書畫 (12:00)

本港各大博物館因新型冠狀病毒疫情暫時休館，不過透過虛擬實境（VR）可閒逛歷史博物館、科學館、文化博物館、海事博物館等本地博物館，重溫昔日展覽，留家抗疫同樣可培養文化素養。
香港歷史博物館 網上展覽重溫
歷史博物館除了常設展覽、專題展覽區，更有不定期製作的網上展覽系列。昔日展覽「金漆輝映：潮州木雕」（2018-2019）、「漢武盛世：帝國的鞏固和對外交流」（2015）及「一統天下：秦始皇帝的永恆國度」（2012）雖已過展期，但用VR的姿態保留下來，反令錯過了的市民可以重踏展覽，在家細賞。[詳情]
香港科學館 故宮文物修復展
去年底開始至今年3月18日舉行的「內裏乾坤——故宮文物修復展」，因後期遇上新冠肺炎疫情休館而結束。展覽中有逾百件故宮博物院不同種類的藏品如青銅器物、鐘表、紡織品等，展示應用在文物修復的科學與科技。錯過了不必擔心，進入網站主頁後，左上角選擇「網上導覽」，同樣可以虛擬實境重返現場。[詳情]
香港海事博物館 《靖海全圖》張保仔被圍剿
香港海事博物館提供虛擬實境導覽及8個線上展覽，包括描繪清朝總督百齡圍剿張保仔一眾海盜的《靖海全圖》，以及由34幅連環畫組成的《清代瓷器製運圖》，記錄了18世紀清代景德鎮瓷器製作。[詳情]
香港文化博物館 細賞趙少昂畫作
文化博物館提供虛擬實境導覽及超過140項作品欣賞。嶺南畫派大師趙少昂有30件作品可供欣賞，包括1965年作品《草澤雄風》、1967年的《層巒聳翠》以及1968年的《灕江暮色》。[詳情]
藝術研究中心 重現曾灶財街頭書法
藝術研究中心提供香港傳奇人物「九龍皇帝」曾灶財（1921-2007）於20年間在街頭及不同媒體上創作的超過160件街頭書法塗鴉數碼化、虛擬實境導覽以及3個線上展覽。線上展覽當中的九龍皇帝最後6個街頭作品，就會虛擬實境導覽九龍皇帝街頭塗鴉，加上Google地圖街景，重現街頭書法。[詳情]