文憑試考生倘虛報健康狀況　可取消考試資格 (20:55)

今年DSE將在疫情下進行，考評局要求考生在每個考試日自行量體溫，並填妥及簽署「考生健康申報表」。考評局指出，若考生作虛假或誤導申報，將受到懲處，甚或被取消考試資格。

考評局又指出，學校應盡量開放更多位於各樓層的洗手間，讓考生及監考人員在休息時間使用，並要留意個別考試日所編配的男女考生比例。學校亦應安排考生分批離開考室和前往洗手間，考生在洗手間外排隊時亦應保持一定距離，以免出現人多擠迫情況。

DSE考生注意事項

○每個考試日須自行量體溫，填妥並簽署「考生健康申報表」

○進入試場前須戴上自備的口罩

○在兩節考試間的休息時間，須繼續戴口罩，不得與他人交談

○避免在休息時間聚集

○考試結束後須聽從指示，分批離開試場

試場最新預防措施及應變安排，詳見此

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