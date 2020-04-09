文憑試考生倘虛報健康狀況　可取消考試資格 (20:55)

中學文憑試（DSE）將於本月24日開考，考評局更新「在試場實施的預防措施及應變安排」，包括考生若於考試日正接受政府指定的強制檢疫，則不應赴考，無論是外地回港或是身為確診者的緊密接觸者而被隔離，都不能應考。
今年DSE將在疫情下進行，考評局要求考生在每個考試日自行量體溫，並填妥及簽署「考生健康申報表」。考評局指出，若考生作虛假或誤導申報，將受到懲處，甚或被取消考試資格。
考評局又指出，學校應盡量開放更多位於各樓層的洗手間，讓考生及監考人員在休息時間使用，並要留意個別考試日所編配的男女考生比例。學校亦應安排考生分批離開考室和前往洗手間，考生在洗手間外排隊時亦應保持一定距離，以免出現人多擠迫情況。
DSE考生注意事項
○每個考試日須自行量體溫，填妥並簽署「考生健康申報表」
○進入試場前須戴上自備的口罩
○在兩節考試間的休息時間，須繼續戴口罩，不得與他人交談
○避免在休息時間聚集
○考試結束後須聽從指示，分批離開試場
試場最新預防措施及應變安排，詳見此
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕文憑試 考生 健康申報 試場安排 抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介