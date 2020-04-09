涉示威中堵路藏攻擊性武器等　6男女准保釋6月再訊 (21:15)

6名被告依次為學生陳松琛（20歲）、無報稱職業林恩鈴（25歲）、學生賴心諾（17歲）、學生吳欣庭（21歲）、學生何俏朗（20歲），以及地政總署丈量員雷启添（33歲）。

控罪指稱，首5名被告涉於去年10月13日，在港鐵牛頭角站外參與非法集結。陳松琛、賴心諾及林恩鈴同被控管有工具意圖作非法用途，即索帶、士巴拿、螺絲批及打火機油等；林恩鈴另被控管有一罐黑色噴漆，意圖用以損壞他人財產。第6被告雷启添則被控在公眾地方管有攻擊性武器，即於同日在牛頭角道遊樂場附近管有一個能發出雷射光束的裝置。

據悉，當日警方在場驅散示威者，其間拘捕6名被告，其後經翻查閉路電視片段發現，首5名被告當時涉在現場搬雜物堵路、架設傘陣及逃跑。

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