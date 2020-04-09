九龍專線小巴2、2A、6及6X明起停辦　市民小巴站拍照留念 (18:50)

捷運表示，已聯絡勞工處勞資關係科，協助遣散屬下所有車長及各職員工。捷運稱，明白事出突然，影響長年支持的乘客，但實際情況不容許該公司尋求「續命仙丹」，也難以覓得可行方法延續經營，即使特區政府昨日（8日）宣布的薪酬資助亦於事無補，希望社會各界體諒和明白。

受影響的2及2A來往黃埔及九龍塘又一城，6及6X則來往黃埔及尖沙嘴漢口道。站內今午張貼告示稱，自港鐵觀塘延線通車，加上疫情的影響，客量進一步下跌，公司連月錄得200萬元的虧損。

於捷輝旗下小巴路線工作6年的小巴車長表示不捨，盼他日可再任小巴車長。站內告示於網上流傳後，不少市民到黃埔花園小巴總站為小巴留影，亦有市民特意前來乘搭。P先生（化名）家住土瓜灣，稱一個月內會乘搭數次2號線小巴，剛得知小巴明日停業，便特意到總站乘搭2號，「想送佢一程」，認為2及2A均為「學生線」，停辦將影響多人。

於黃埔小巴總站擔任站務員10多年的李先生說，從同事口中得知明日要結束營運，對此感到突然。他表示，以往乘客於站內「打晒蛇餅」，自觀塘線延線通車，客量已大減六成至七成。

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