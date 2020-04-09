九龍專線小巴2、2A、6及6X停辦　2、6號維持服務至周六 (23:55)

捷運管理有限公司今（9日）在facebook宣布，由於新型冠狀病毒疫情爆發以來乘客量持續下跌，業務虧損惡化，已到了無以為繼的地步，由於無法預視經營情況有改善可能，因此決定由明日（10日）起終止營辦九龍專線小巴第2、2A、6及6X號線專線小巴路線。運輸署表示，與捷輝商討後，捷輝承諾未來兩日會維持營運2號和6號小巴線，至周六（11日），上午8時至晚上8時，每20分鐘一班。
捷運表示，已聯絡勞工處勞資關係科，協助遣散屬下所有車長及各職員工。捷運稱，明白事出突然，影響長年支持的乘客，但實際情況不容許該公司尋求「續命仙丹」，也難以覓得可行方法延續經營，即使特區政府昨日（8日）宣布的薪酬資助亦於事無補，希望社會各界體諒和明白。
受影響的2及2A來往黃埔及九龍塘又一城，6及6X則來往黃埔及尖沙嘴漢口道。站內今午張貼告示稱，自港鐵觀塘延線通車，加上疫情的影響，客量進一步下跌，公司連月錄得200萬元的虧損。
於捷輝旗下小巴路線工作6年的小巴車長表示不捨，盼他日可再任小巴車長。站內告示於網上流傳後，不少市民到黃埔花園小巴總站為小巴留影，亦有市民特意前來乘搭。P先生（化名）家住土瓜灣，稱一個月內會乘搭數次2號線小巴，剛得知小巴明日停業，便特意到總站乘搭2號，「想送佢一程」，認為2及2A均為「學生線」，停辦將影響多人。
於黃埔小巴總站擔任站務員10多年的李先生說，從同事口中得知明日要結束營運，對此感到突然。他表示，以往乘客於站內「打晒蛇餅」，自觀塘線延線通車，客量已大減六成至七成。
運輸署表示，正積極聯繫其他營辦商臨時營運黃埔花園至又一城的2號和2A小巴專線，並已啟動應變方案，擬定替代服務，下周日（12日）起加強九巴8A（黃埔花園至尖沙嘴循環線）和8P （海逸豪園至尖沙嘴循環線）的服務，包括增加班次和車輛。
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