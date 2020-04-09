上訴庭裁《緊急法》合憲　郭榮鏗稱會上訴至終院 (18:21)

經民聯梁美芬對判決基本上歡迎，認為即使民主派議員再上訴，政府就引用《緊急法》屬合憲的部分仍然站得住腳。至於政府應否上訴，令禁蒙面法於合法集會和遊行仍適用，她稱要交回政府處理。

郭榮鏗對上訴庭判決表示失望，稱會上訴至終審法院，不會放棄，並與法律團隊展開上訴工作。他認為，上訴庭3名法官對香港現實情况彷彿不是很理解，對行政機關過分信任，上訴庭看不到行政機關沒有自我約束能力，認為行政機關不會肆意踐踏港人自由和人權，亦看不到過去10個月的警方濫捕行為。

他又說，疫情下各國人人戴上口罩，但香港偏偏仍有一條法例不容許市民戴上口罩，是「荒天下之大謬」，認為特首林鄭月娥應立即剷除禁蒙面法。

至於上訴庭裁定緊急法並無違憲，郭榮鏗說，把緊急法權力再交回特首，涉及香港人是否有權力約束特首無限大的緊急法權力，他表示把此法律觀點帶到終審法院。

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