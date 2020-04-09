環團料外賣增加致全港每周耗逾億即棄塑膠　與食肆合作推「抗疫齊絕膠」 (17:58)

綠領行動於4月1日至6日以網上形式進行問卷調查，成功收回2008份回應。結果顯示，52%受訪者表示疫情期間多買了外賣，只有16%人表示外賣次數減少；過去一星期只有13%人表示沒買外賣，外賣一次的有20%、兩次有20%、三次有16%，餘下31%為四次或以上。

受訪者被問到每次買外賣時，平均收到多少即棄餐具，有22%人選擇0件，其他為一件或以上，顯示只有約兩成人自備餐具。至於每次買外賣時，只有6%人表示平均沒收到即棄塑膠食物器皿，亦即只有少數人自備器皿；最多人表示收到兩件塑膠器皿，佔20%，10件以上佔5%。

不過，40%受訪者表示，食肆若提供優惠，例如自攜容器有折扣，「一定會」自備食物器皿，48%表示「可能會」，選「不會」及「一定不會」分別佔6%及2%。

為此，綠領行動推出「抗疫齊絕膠」計劃，向食肆及市民宣揚外賣不等於即棄的信息，並計劃與食肆合作，以現金優惠鼓勵市民自備器皿購買外賣，希望市民抗疫時能以實際行動支持「絕膠」。

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