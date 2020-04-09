港今增13宗新冠病毒確診　3人無外遊包括40日男嬰父親 (16:35)

本港今日新增13宗新型冠狀病毒確診個案，年齡介乎21至66歲，其中10人曾外遊，包括兩名留學生；餘下3人在14日潛伏期內無外遊紀錄，包括早前確診40日大男嬰的37歲父親。
無外遊紀錄個案：
個案973：33歲男子，曾到灣仔謝斐道82號酒吧Centre Stage
個案974：
．37歲男子，早前確診40日大男嬰（個案757）的父親
．4月8日在檢疫中心發燒送院
．衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相信男子是被家人傳染
個案968：
．43歲男子，與妻、兒子及外傭於上環同住
．4月3日最後一天在銅鑼灣利園一期上班，任職IT工作
．4月4日發燒，4月8日入住瑪麗醫院
．平日除上班、在上環信德中心外慢跑及到上環的快餐店用膳，無特別活動，張竹君對病人如何受感染表示「未有頭緒」
醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，早前確診的40日大男嬰周一（6日）已退燒，現時情況穩定、「呢幾日都幾好」。
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