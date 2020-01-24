港台記者北角被打無人被捕　陳志全質疑警偏袒福建幫　李家超稱按證據處理【短片】 (14:30)

今日（9日）立法會特別財委會會議中，多名議員向出席的保安局長李家超和警務處長鄧炳強表示，關注前線記者採訪遭受警方施放胡椒噴霧；另外，港台記者去年8月11日在北角疑被福建幫打傷手部。人民力量陳志全質疑，有片段證明港台記者被打過程，但警方稱已結案，沒有拘捕任何人。他認為警方偏袒福建幫，反問「是否港台記者抵打」。李家超稱，任何案件都會根據證據處理。
經民聯張華峰此時提出規程問題，稱陳志全「開口埋口話福建人打人，認為有省份歧視」。財委會主席陳健波說，陳志全確實不應該這樣說。其後鄧炳強回應稱，每宗案件都會「一絲不苟，深入調查」。
民主黨鄺俊宇問鄧炳強，會否向曾遭受警方暴力的傳媒道歉，鄧炳強回應時沒有道歉，僅稱警方非常尊重新聞自由，警員要拘捕違法者，但記者希望到最近位置採訪，但過去曾發生警員被刺頸、搶犯事件；警方將會約見不同傳媒工會。
另外，教育界葉建源提到，去年大埔墟火車站有中學生無故被警員毆打，導致頭破血流，另亦有教師被「打爆眼」，質疑警方沒有就這些事件道歉及追究涉事警員。李家超即時激動反駁稱，「很多人在大氣電波作出不同指控，但雙方要提供證據，無證據指控會抹黑警隊，這是不能接受！」其言論引起嘩然，葉建源及毛孟靜大呼李家超「喪盡天良」。鄧炳強稱，就個別案件會深入調查。
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