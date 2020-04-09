尹兆堅質疑警縱容支持者襲擊議員記者　鄧炳強反駁「心理偏睇」 (14:45)

林卓廷追問鄧炳強「有黑衣人用水喉射人」是否指7月21日事件，他們的行為導致被黑社會襲擊。鄧炳強回應，當日發生不同「場景」，至於有黑衣人用水喉的畫面，他稱是「事實陳述」。熱血公民鄭松泰續說，當日立法會議員何君堯與白衣人握手，市民質疑何君堯資助白衣人，追問警方何時拘捕他。李家超首先回應稱，這是個別個案，若有任何證據顯示有人犯法，警方會處理。

林卓廷其後再度追問警方會否就721事件向市民道歉，他亦先作利益申報，稱正民事控告鄧炳強。李家超再次首先回應，「不認為警務處長需要就議員提問作出評論」，亦不應在法律程序進行期間評論。鄧炳強沒有回應。

工黨張超雄指出，上月底市民「悼念831恐襲」，遭警員搜身，被要求5人一排，但其後被指違反「限聚令」；他批評警方執法不公。鄧炳強回應稱「完全不同意，警方是不偏不倚執法」。