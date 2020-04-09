高院裁《禁蒙面法》違憲　政府就《緊急法》上訴得直 (15:49)

上訴人為行政長官及行政會議。答辯人為24名民主派立法會議員及社民連梁國雄。聆訊由高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長林文瀚和法官區慶祥共同審理。

根據高院原訟庭裁決，高院法官周家明及林雲浩認為《緊急法》涉「危害公安」部分牴觸《基本法》下的憲制架構，即香港享有行政、立法、獨立的司法和終審等權力，另以「危害公安」為由，根據《緊急法》訂立的《禁蒙面法》部分條件不符合相稱性驗證的標準，故亦裁定違憲。

政府其後提出上訴，表示《緊急法》在回歸前已出現，屬本港生活方式的一部分。至於近期爆發的新冠病毒肺炎，市民需要戴口罩，政府一方認為，相關做法已受禁蒙面法條文保障，外科口罩與防毒面具的性質亦有不同。

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