【薪酬補貼Q&A】羅致光：目標6月開始申請　僱主可自選月份計薪酬津貼 (10:55)

問：何時可以申請？

羅：目標希望可以6月開始申請，6月底前發放第一輪薪酬津貼。

問：是否只能僱主申請，僱員沒主導權替公司申請？

羅：主要是30多萬的僱主；自僱者則自行申請，人數約20多萬。

問：如何預防僱主取得津貼後，不解僱員工？

羅：原則是第一，僱主取得津貼後，要用於僱員上。第二，裁員是不能發生的，但是否代表不能「炒人」？假設有僱員因犯錯或自己要離職，則無法阻止，所以是指不能「減size」，即不能減少僱員人數。

問：津貼參考哪個月份的薪酬計算？

羅：初步設計是今年一月至四月，僱主選定任何一個月份作為指定月份來計算薪酬津貼，「例如僱主想請返多啲人，或者畀返多啲員工開工，出返糧畀佢，可能最好揀一月，因為一月時疫情最不受影響」。

羅致光在商台節目補充，若僱員的薪酬原先被減30%，政府現津貼50%，在整筆津貼用於僱員的條件下，變相僱員是「加人工」。他又說，若僱主只向僱員支付10%薪酬，政府亦會協助給予50%薪酬津貼，即僱員能取其60%薪酬。

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