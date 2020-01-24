200消防義務守檢疫中心防火 (00:01)

新型冠狀病毒疫情持續，檢疫中心需求增加，每個檢疫中心的「居民」及工作人員隨時數以百計，消防處成立「快速應變隊」以應付檢疫中心的突發事故，負責疏散、救火及即時救援等，現由200名消防員自願公餘參與。有份參與的消防員稱，檢疫中心內分不同的火警集合點，會分隔檢疫者及工作人員，防火時亦不忘防疫。
快速應變隊3月2日起到鯉魚門檢疫中心值勤，3月31日派駐八鄉少年警訊中心，未來會考慮派駐到西貢戶外康樂中心及在迪士尼樂園旁建成的檢疫中心，隊員每日分兩更當值，一更12小時，由5名消防員負責。
負責統籌快速應變隊的高級消防隊長（管理組）張振毅表示，檢疫中心內人口密集，現時鯉魚門檢疫中心約有200人居住，加上各部門工作人員，共約400人，倘遇突發事故，應變隊要即時啟動大型疏散程序，同時救火及爆破等。他續稱，應變隊要提前計劃各逃生路線，讓檢疫者盡早掌握。
現時疫情嚴峻，被問為何願意在公餘時服務檢疫中心，曾到鯉魚門檢疫中心當更的舂坎角消防局消防員杜小文表示：「加入快速應變隊，不單可幫助社會，亦可令身邊的人有一份安全感。為檢疫人士出一分力，大家都好開心。」
新冠肺炎 相關報道：
本港增25宗新冠病毒確診 包括8周大嬰兒 4人與馬莎職員唱K群組有關
相關字詞﹕消防 檢疫中心 抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介