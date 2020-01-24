200消防義務守檢疫中心防火 (00:01)

快速應變隊3月2日起到鯉魚門檢疫中心值勤，3月31日派駐八鄉少年警訊中心，未來會考慮派駐到西貢戶外康樂中心及在迪士尼樂園旁建成的檢疫中心，隊員每日分兩更當值，一更12小時，由5名消防員負責。

負責統籌快速應變隊的高級消防隊長（管理組）張振毅表示，檢疫中心內人口密集，現時鯉魚門檢疫中心約有200人居住，加上各部門工作人員，共約400人，倘遇突發事故，應變隊要即時啟動大型疏散程序，同時救火及爆破等。他續稱，應變隊要提前計劃各逃生路線，讓檢疫者盡早掌握。

現時疫情嚴峻，被問為何願意在公餘時服務檢疫中心，曾到鯉魚門檢疫中心當更的舂坎角消防局消防員杜小文表示：「加入快速應變隊，不單可幫助社會，亦可令身邊的人有一份安全感。為檢疫人士出一分力，大家都好開心。」

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