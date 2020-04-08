政府准交稅延期3個月　港鐵下半年車費八折 (19:50)

港鐵表示，新一輪措施的預算收入損失約16億元，實際金額取決於該實際乘客量。政府會承擔實際總收入損失的一半及以8億元金額為上限，其餘收入損失由港鐵公司承擔。

【19:15】特區政府今日（8日）推出防疫抗疫基金新一輪措施，部分措施可令市民直接受惠，包括可延期3個月交稅、建議港鐵下半年車費八折等。

有關措拖包括：

．為今年4月至6月應繳交薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的納稅人，自動延期3個月

．建議港鐵7月1日起調低車費20%，為期半年，一半損失由政府支付

．為所有學生貸款還款人（拖欠還款者除外）自動提供兩年免息延長還款期

．未來3年豁免12.5萬名醫護專業人員的註冊及登記費

．保險業監管局會協助主要保險公司為客戶提供寬限期，讓個人人壽、危疾及醫療保單持有人，在指定期間內毋須繳付保費

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