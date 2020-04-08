政府向僱主提供半年工資補貼　特首司局長減薪一成為期一年【短片】 (18:16)

特首林鄭月娥今（8日）召開記者會，交代新一輪防疫抗疫基金細節。特首、各司局長、特首辦主任及行政會議非官守議員為與社會共渡時艱，未來12個月會減薪一成。政府會推出800億保就業計劃，向合資格僱主提供工資補貼，每名僱員最高補貼額9000元，為期6個月，料涵蓋150萬僱員：
．向合資格僱主提供工資補貼，但僱主須承諾不會裁員
．所有為僱員作強積金供款的僱主均符合資格
．工資補貼以五成工資計算，計算的上限以每月1.8萬元為基礎，為期6個月
．分兩期支付予僱主，第一期不遲於6月發放
．向飲食、建造及運輸（的士、紅色小色司機）3個行業的僱主提供支援
．向自僱強積金供款者提供一筆過資助
．放寬綜援計劃的資產上限，以協助更多失業者，為期半年
．未來兩年在公私營界別，創造3萬個有時限職位，總值60億元；政府繼續在2020/21年度聘請約1萬個公務員職位，以及約5000名青年實習生
．支援8億元的工作提升項目，讓員工學習新技能，或讓企業應用更多科技
第二輪防疫抗疫基金支援項目涵蓋的行業：
．補習社
．學校相關服務提供者
- 校內小賣部、食堂及餐廳營運者可獲一次過8萬元補貼
- 每間學校的飯盒供應商獲補貼1萬元
- 校車司機及保母每人獲1萬元補貼
- 興趣班營辦者每人獲7500元補貼
．註冊體育教練
．社會服務中心興趣班導師
．私人廢物收集商
．本地漁農產品生產人
．中小型交易所參加者及證監會持牌人
．持牌地產代理及營業員
．客運業
．旅遊業
．航空業
．戲院、元創方設計中心、印刷及出版業
．建造相關企業
．在發展局轄下歷史建築及休憩用地項目經營的非牟利機構
．食肆
．11類被勒令關閉的行業
- 凡被指令關閉的處所，全部可獲10萬元津貼
- 美容院及按摩院，將按經營規模分三級制發放津貼，即3萬元、6萬元及10萬元
- 戲院可按每個銀幕獲津貼10萬元，每條院線津貼上限300萬元
寬減租金、豁免費用及提供貸款
措施包括：
．今年4月至9月期間，政府處所租金減幅由50%增至75%、地政總署管理的合資格短期租約政府租金減幅增至75%，涵蓋之前不包括在減租範圍的租戶
．改善「中小企融資擔保計劃」：
- 八成信貸擔保最高貸款額增至1800萬元
- 九成信貸擔保最高貸款額增至800萬元
- 百分百信貸擔保最高貸款額增至400萬元
- 為八成及九成擔保貸款提供最高3%特惠利息，為期一年
．非住宅用戶的水費及排污費減免，延長4個月至今年11月
林鄭月娥表示，立法會財委會下周五（17日）開會，她將與財委會主席陳健波商討召開特別財委會，希望先處理第二輪防疫抗疫基金支援項目，冀議員盡快通過。
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