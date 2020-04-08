政府向僱主提供半年工資補貼　特首司局長減薪一成為期一年 (18:16)

．向合資格僱主提供工資補貼，但僱主須承諾不會裁員

．所有為僱員作強積金供款的僱主均符合資格

．工資補貼以五成工資計算，計算的上限以每月1.8萬元為基礎，為期6個月

．分兩期支付予僱主，第一期不遲於6月發放

．向飲食、建造及運輸（的士、紅色小色司機）3個行業的僱主提供支援

．向自僱強積金供款者提供一筆過資助

．放寬綜援計劃的資產上限，以協助更多失業者，為期半年

．未來兩年在公私營界別，創造3萬個有時限職位，總值60億元；政府繼續在2020/21年度聘請約1萬個公務員職位，以及約5000名青年實習生

．支援8億元的工作提升項目，讓員工學習新技能，或讓企業應用更多科技

寬減租金、豁免費用及提供貸款

．為今年4月至6月應繳交薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的納稅人，自動延期3個月

．建議港鐵7月1日起的半年車費下調20%，一半損失由政府支付。

．為所有學生貸款還款人（拖欠還款者除外）自動提供兩年免息延長還款期

．今年4月至9月期間，政府處所租金減幅由50%增至75%、地政總署管理的合資格短期租約政府租金減幅增至75%，涵蓋之前不包括在減租範圍的租戶

改善「中小企融資擔保計劃」：

．八成信貸擔保最高貸款額增至1800萬元

．九成信貸擔保最高貸款額增至800萬元

．百分百信貸擔保最高貸款額增至400萬元

．為八成及九成擔保貸款提供最高3%特惠利息，為期一年

．非住宅用戶的水費及排污費減免，延長4個月至今年11月

．未來3年豁免12.5萬名醫護專業人員的註冊及登記費

．保險業監管局會協助主要保險公司為客戶提供寬限期，讓個人人壽、危疾及醫療保單持有人，在指定期間內毋須繳付保費