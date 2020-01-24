保持社交距離難避共處辦公室　SARS前線醫生倡自備水壺減進出茶水間 (17:15)

每日不少人進出茶水間，胡志遠說，不少人或在該處脫口罩，形容是高危地點，提醒打工仔可準備水壺斟水，減少進出茶水間使用公用水機的次數。中大醫院公共衛生醫學專科醫生蔡曉陽提醒，不少人觸摸的水機按鈕或帶病毒，宜用紙隔着按掣，又指出「杯口好易掂到出水位」，必須避免。

蔡曉陽提醒打工仔用滑鼠、鍵盤、電話前，須用消毒紙巾抹乾淨，尤其是公用物品。她引述有研究發現，新型冠狀病毒可在紙張表面停留3小時，她鼓勵公司盡量減少用紙，若需傳遞很多文件，市民工作時須戴口罩、勤洗手，觸摸紙張後勿觸摸眼口鼻。

有網民關注應否駕車載同事回家，胡志遠說，在車廂社交距離很近，須戴口罩，宜開車窗保持空氣流通，事後應清潔車輛。

新冠肺炎 相關報道：

餐飲業規管措施及限聚令延至4．23 關美容院按摩院

石湖墟賽馬會普通科門診員工確診 今關閉消毒

子確診父送院 衛署烏龍18小時 總監道歉 議員批連環錯促檢視流程

14危殆 負壓ICU分佈不均恐受壓 醫護憂聯合「爆煲」 協會倡機制協調