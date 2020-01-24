保持社交距離難避共處辦公室　SARS前線醫生倡自備水壺減進出茶水間 (17:15)

新型冠狀病毒疫情肆虐，政府屢勸市民減少社交距離，但不少人為口奔馳，難免長時間與同事同處辦公室。曾在2003年SARS參與抗疫前線的中大醫院營運總監胡志遠，中午在facebook直播分享辦公室抗疫貼士，提醒打工仔多個染病陷阱。
每日不少人進出茶水間，胡志遠說，不少人或在該處脫口罩，形容是高危地點，提醒打工仔可準備水壺斟水，減少進出茶水間使用公用水機的次數。中大醫院公共衛生醫學專科醫生蔡曉陽提醒，不少人觸摸的水機按鈕或帶病毒，宜用紙隔着按掣，又指出「杯口好易掂到出水位」，必須避免。
蔡曉陽提醒打工仔用滑鼠、鍵盤、電話前，須用消毒紙巾抹乾淨，尤其是公用物品。她引述有研究發現，新型冠狀病毒可在紙張表面停留3小時，她鼓勵公司盡量減少用紙，若需傳遞很多文件，市民工作時須戴口罩、勤洗手，觸摸紙張後勿觸摸眼口鼻。
有網民關注應否駕車載同事回家，胡志遠說，在車廂社交距離很近，須戴口罩，宜開車窗保持空氣流通，事後應清潔車輛。
新冠肺炎 相關報道：
子確診父送院 衛署烏龍18小時 總監道歉 議員批連環錯促檢視流程
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 辦公室 茶水間 水機 打工仔 編輯推介