本港增25宗新冠病毒確診　包括8周大嬰兒　4人與馬莎職員唱K群組有關 (16:26)

衛生防護中心今午（8日）公布，本港今日新增25宗新型冠狀病毒確診個案，年齡介乎8周大至72歲；其中15人有外遊紀錄，包括4名留學生。新增個案中，8周大嬰兒曾隨父母及外傭到英國，另有一名貨機機師到過土耳其及哈薩克。
與馬莎職員唱K群組有關：
個案944
．37歲男子，與此前的確診者在銅鑼灣皇室堡馬莎工作，他沒有去唱K，未知是否工作期間被傳染
．該馬莎分店全部17名員工要送往檢疫中心
個案954
．與個案903一起去銅鑼灣Neway CEO唱K
．馬莎前員工，現時沒有工作
個案957、958
．Neway CEO唱K群組個案932的父母，屬第二代傳播
與酒吧群組有關：
個案951
．酒吧Dusk Till Dawn一名確診員工的密切接觸者
其他個案：
個案941
．太太是個案834
．3月17日外遊返港，之後在檢疫中心
．在檢疫期間檢測呈陽性
．4月6日病發，不計作有外遊紀錄
個案960
．3月31日去過個案801的家中開會
個案961
．61歲印度籍女子，未找到源頭
．與丈夫住尖沙嘴
．在銀行當文員
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