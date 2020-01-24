本港增25宗新冠病毒確診　包括8周大嬰兒　4人與馬莎職員唱K群組有關 (16:26)

衛生防護中心今午（8日）公布，本港今日新增25宗新型冠狀病毒確診個案，年齡介乎8周大至72歲；其中15人有外遊紀錄，包括4名留學生。新增個案中，8周大嬰兒曾隨父母及外傭到英國，另有一名貨機機師到過土耳其及哈薩克。