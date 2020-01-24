海關首破家具藏走私紫檀木　市值555萬元　六旬收貨人被捕 (13:53)

海關人員在驗貨場抽查兩個40呎長、報稱由印度進口香港的貨櫃，兩貨櫃報稱載有234件木製家具及木材。由於印度貨物主要經香港轉口至其他地區，直接進口香港較為罕有，引起關員起疑，於是扣查兩個貨櫃。

海關以X光查驗，發現貨物密度及形狀不一，打開貨櫃再以X光檢查櫃內一張梳化，發現內藏木材，拆開檢查確認為懷疑紫檀木，關員隨即拆開另外221件木製家具，共檢獲約7400公斤懷疑紫檀木材，市值達555萬元。

涉事兩個貨櫃來自同一貨船，付貨人及收貨人不同，海關追查後發現貨物均由同一運輸公司代理，木材將轉送到內地。海關根據貨單地址，以監控形式將兩個貨櫃送抵元朗區一個偏遠貨櫃場，成功拘捕一名63歲男收貨人，他報稱無業，相信是走私集團內負責處理貨運的骨幹成員。

海關港口及海域科港口管制課監督區淑儀表示，是次案件是首次發現有人以家具收藏木材作掩飾的走私案件。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任劉特銓表示，檢獲的紫檀木為小葉紫檀（又稱檀香紫檀），為印度東南部獨有物種，因濫伐情況嚴重，當地早已列入受保護物種，同時被納入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的附錄2內，因此亦受香港法例保護。劉特銓稱會研究把檢獲的紫檀木作不同類型的非商業用途，如捐贈予其他政府部門等。