石湖墟賽馬會普通科門診員工確診　診所關閉至下周一 (22:23)

【22:23】北區醫院發言人表示，有職員確診的石湖墟賽馬會普通科門診診所，由於消毒及跟進工作仍在進行，明日（9日）會繼續關閉；診所在周五（10日）至下周一（13日）公眾假期期間亦不會提供服務。由於確診者本月2日曾到打鼓嶺普通科門診診所工作，該診所明日亦需關閉一日進行消毒。

北區醫院稱，院方繼續追蹤曾與該名確診患者接觸的診所職員，包括醫生、護士、病人服務助理及運作助理等。截至下午6時，院方已為曾與確診員工同時間在診所工作的45名職員抽取鼻咽樣本進行病毒測試，其中3人經臨牀評估後獲安排到隔離病房等待化驗結果，目前有27人的樣本呈陰性，其餘結果有待確定。院方稍後或會按專家評估，安排更多員工接受病毒測試，並會繼續密切監察診所職員的健康情況。

【17:21】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞及衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會補充個案資料：

．5名同事曾與患者一起吃飯，被列為密切接觸者，其中一人有病徵

．主要負責清潔

．一星期有一天要去打鼓嶺普通科門診診所工作，該診所要關閉進 行消毒清潔

．46名同事接受病毒檢測，當中15人有不同程度病徵，其中3人入院

【08:17】患者4月3日起出現咳嗽及喉嚨痛，但無發燒，4月7日在診所接受深喉唾液樣本病毒測試，晚上證實對新冠病毒呈陽性反應，現於北區醫院接受隔離治療，情況穩定。

北區醫院指出，該名女員工過去14天內並無外遊紀錄，亦沒有接觸相關確診個案，主要負責診所清潔工作，其間一直穿戴個人防護裝備。該診所至今未有新冠病毒確診者的到診紀錄。

石湖墟賽馬會普通科門診診所今日將關閉一天進行徹底消毒，職員會聯絡已預約的病人，安排他們到區內的粉嶺家庭醫學中心就診。病人如有查詢，可於辦公時間內致電診所熱線2670 0211。

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