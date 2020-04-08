在家抗疫做運動：跟住運動員操腹肌睇電視踢腳【有片示範】 (09:19)

英國「跳水金童」戴利（Tom Daley）

英國「跳水金童」戴利（Tom Daley）在YouTube頻道上載數條在家運動的短片，其中一條短片教大家6分鐘操練腹部，包括捲腹（Ab Crunches）、腳尖觸碰（Toe Touches）等，每組動作以1分鐘為限，可做約45秒，剩餘15秒休息，然後做下一組動作。訓練可以幫助強化腹肌，只需用瑜伽墊，十分方便。[示範短片]

「少女劍后」江旻憓

有「少女劍后」之稱的香港劍擊運動員江旻憓，身體力行支持留家投疫。早前她在Instagram分享在家看電視時做的簡易家居運動：首先側躺以左手托頭，然後拉直右腿打側向上踢；接下來左右腿互換方向輪流做，直到看完電視為止。她在片中提到此組動作能訓練臀部、大腿內側及外側肌肉。[示範短片]

划艇精英運動員李嘉文

划艇運動員李嘉文示範簡易家居動作 ，包括站立向前踢腿、開合跳等4個簡易動作，隨時隨地鬆鬆筋 。[示範短片]

武術精英運動員高宇池

中國武術精英運動員高宇池在瑜伽墊上示範一套五組動作的活力操，操練腹部、後背、腰側等各組肌肉，最後一組動作拉直背部及手部肌肉然後放鬆，瑜伽運動愛好者一定非常熟悉。[示範短片]

美國排球員Kim Glass

美國排球員Kim Glass在Instagram分享家居健身動作，包括屈膝蹲（Curtsy Lunge to Press）、啞鈴溜冰動作（DB Skaters）等，每組動作可做1分鐘，休息30秒，做3套，整個訓練約20分鐘，有助操練全身。[示範短片]