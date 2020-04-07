陳同佳仍未赴台自首　政制局：港台協進會策進會可轉達雙方會面意向 (23:15)

在去年觸發政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案港人疑犯陳同佳，出獄近半年仍未往台灣自首。今日（7日）立法會財委會特別會議上，民主黨議員尹兆堅問及，港府有否透過港台經濟文化合作協進會和台港經濟文化合作策進會的平台，與台灣當局討論如何跟進有關案件。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，兩個平台並非司法協作安排，只是一個協作平台，因此不會溝通案情，但稱若雙方人員想會面溝通，平台會轉達有關意向。
公民黨立法會議員譚文豪關注，原定在2018年7月上任的台北經濟文化辦事處處長盧長水，至今仍未獲港府發出工作簽證，職位空缺多時；同時，香港經濟貿易文化辦事處主任（台灣）一職，20個月來亦未有官員出任。政制及內地事務局長聶德權表示，盧長水未獲簽證是牽涉入境問題，當局不評論個別事件，相信入境處是以相關法律和政策處理個案。至於香港駐台辦事處主任一直有人署任，現時未尋覓到合適人選，當局會繼續按機制尋找合適人選。聶德權說，位置懸空不理想，但強調當局一直積極促進兩方的交流工作。
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