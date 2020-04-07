陳同佳仍未赴台自首　政制局：港台協進會策進會可轉達雙方會面意向 (23:15)

在去年觸發政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案港人疑犯陳同佳，出獄近半年仍未往台灣自首。今日（7日）立法會財委會特別會議上，民主黨議員尹兆堅問及，港府有否透過港台經濟文化合作協進會和台港經濟文化合作策進會的平台，與台灣當局討論如何跟進有關案件。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，兩個平台並非司法協作安排，只是一個協作平台，因此不會溝通案情，但稱若雙方人員想會面溝通，平台會轉達有關意向。