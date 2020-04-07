涉反禁蒙面法示威刑毁襲警等　4中學生1健身教練准保釋 (19:45)

首案的4名被告依次為14歲男學生、15歲男學生、中六學生高朗（18歲）及中六學生張逸然（18歲），同被控一項非法集結罪名，指稱他們於去年10月7日於觀塘港鐵站2號升降機外與其他人參與非法集結。

首、次被告另被控一項刑事損毁罪名，指稱他們損毁屬港鐵財產的升降機；次被告及第三被告各被控一項管有攻擊性武器罪，即一支3B級雷射筆、彈射器和鋼珠；第三、第四被告各被控一項管有物品意圖摧毁財產罪，即藏有鋸、斧頭、噴漆等；第三被告亦被控一項拒捕罪。

裁判官批准案件押後至6月16日，以待辯方向控方索取文件、取法律意見，以及讓兩名被告完成中學文憑試。其間各人准以1000元現金保釋，須守宵禁令及禁足觀塘港鐵站等。

另一案件的被告、報稱健身教練的吳智晉（22歲）涉於去年10月7日，在將軍澳唐德街近一中學外被捕時，拳打一警員心口數下，被控一項襲警罪，今亦在觀塘裁判法院提堂，獲准保釋至5月19日再訊。

其他報道：兩男女涉貼三罷文宣脫罪 官稱警證供多版本「不知道哪個才是控方案情」

其他報道：灣仔警總接白色粉末信 列刑事恐嚇