21歲男保安被撤抗拒警務人員罪兼獲訟費 (19:30)

元旦日晚上多區爆發衝突，21歲男保安被指在旺角與防暴警有眼神接觸後逃跑，被制服時以膊頭和手臂掙扎，早前被控一項抗拒警務人員罪。控方今（7日）在西九龍裁判法院申請撤回控罪，裁判官同時批准被告獲訟費。
李浩洋（21歲）早前被控今年1月1日在旺角花園街18號外，抗拒執行職責的警員A。他早前透過法律代表投訴，被捕後在警署受酷刑對待，包括被要求「兔仔跳」、叫「警察萬歲」等口號，以及被笠上頭套拳打20至30分鐘。
控方表示索取律政司意見後，申請撤回控罪，惟反對辯方的訟費申請。控方指出，被告並非居住旺角一帶，當晚不應在旺角出現，「君子不立危牆下」。控方表示，警方當時正追捕3名分別身穿灰、橙和黑色衣服的人，而被告當時穿黑衣，衣著與其中一名在逃者吻合，其後更從其身上搜出黑口罩、黑短褲、安全帽等物品。
辯方表明被告當時沒有逃跑，形容說法屬控方一面之詞，又指出警方大可先讓被告保釋，完成調查後才正式檢控他，惟警方事隔兩日便將被告帶上法庭。
主任裁判官羅德泉表示，即使被告當日在旺角出現，控方仍沒證據證明他與附近的非法活動有關，遂批准其訟費申請。
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