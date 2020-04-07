梁子超：回流旅客高危　單次檢測不足 (12:45)

梁子超指出，回流的人初次病毒檢測呈陰性不保證回家後不病發，建議他們檢測後隔離，臨離開隔離營前再次進行病毒檢測。梁子超又稱，即使有病徵的人也可以出現假陰性結果，有病徵的人檢測結果若呈陰性，兩日後應再留樣本作檢測。

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日接受商台節目訪問表示，根據衛生防護中心3月類流感監測數據，每100宗到私家醫生求診個案，有兩成人有呼吸道徵狀，擔心內裏部分人是新型冠狀病毒肺炎患者，但沒做新冠病毒測試，他希望全部私家醫生參與新冠病毒測試計劃。

英國首相約翰遜入院後病情惡化，何栢良稱年紀大的人感染新冠肺炎後引發併發症的機會大，包括引致心肌炎或心肌梗塞等情況，最嚴重可導致死亡。

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