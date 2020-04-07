梁子超：回流旅客高危　單次檢測不足 (12:45)

65名由秘魯隨政府專機返港的港人前日（5日）在亞洲博覽館檢測中心進行新型冠狀病毒測試，昨日（6日）5人確診，18名緊密接觸者被送檢疫中心，其餘42人在家檢疫。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早（7日）接受港台節目訪問稱，秘魯返港的港人感染率高達8%，形容是前所未有，這類高風險旅客最適宜送往隔離營，且進行單次病毒檢測並不足夠。
梁子超指出，回流的人初次病毒檢測呈陰性不保證回家後不病發，建議他們檢測後隔離，臨離開隔離營前再次進行病毒檢測。梁子超又稱，即使有病徵的人也可以出現假陰性結果，有病徵的人檢測結果若呈陰性，兩日後應再留樣本作檢測。
另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日接受商台節目訪問表示，根據衛生防護中心3月類流感監測數據，每100宗到私家醫生求診個案，有兩成人有呼吸道徵狀，擔心內裏部分人是新型冠狀病毒肺炎患者，但沒做新冠病毒測試，他希望全部私家醫生參與新冠病毒測試計劃。
英國首相約翰遜入院後病情惡化，何栢良稱年紀大的人感染新冠肺炎後引發併發症的機會大，包括引致心肌炎或心肌梗塞等情況，最嚴重可導致死亡。
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