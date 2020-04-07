沙田13人違「限聚令」遭警方票控　長者如常開枱捉棋 (13:30)

本報今午（7日）再到事發現場觀察，發現沙燕樓三樓平台約有15名長者聚集，部分坐於長櫈閒聊，有2名長者打開私家摺枱摺櫈捉棋耍樂，其間有另一老翁拉下口罩在旁觀戰，附近亦有4名老翁乘涼時沒有戴口罩。正在捉棋的的老翁稱自己已減少外出，稱「總之我哋唔違法（多於4人）就得啦！為娛樂啫！」

乙明邨街坊翁先生昨目擊票控經過，稱當時有十數人圍住玩啤牌，警方下午2時許到場即抄下聚集者身分證號碼及地址等資料發出告票，過程約45分鐘。翁先生說，警方近日頻頻到場巡查，早兩日已在平台對聚集者發口頭警告。他認為警方票控行動無可厚非，畢竟早兩日已到場警告。

翁先生表示，過往自己得閒、有餘錢會「落場」，「現在非常時期一定唔玩啦！唔係驚疫情，係驚（罰）2000蚊！」他又說，該邨已40年，是老人邨，稱長者無理由經常「鬱」在家，認為「限聚令」導致長者嗜好「無咗」，「老人家會寂寞，又唔似年青人識玩手機遊戲」。

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