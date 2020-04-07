毆打曾健超案　五警申終極上訴許可今被拒 (11:42)

首被告、時任總督察黃祖成今到庭旁聽，他離庭時沒有回應傳媒提問。據了解，所有被定罪的被告已刑滿出獄。

原本涉事的7名警員包括時任有組織及三合會調查科總督察黃祖成、時任觀塘區反黑組高級督察劉卓毅、時任觀塘區反黑組警長白榮斌、時任觀塘區反黑組警員劉興沛、時任東九龍總區偵緝警員陳少丹、時任九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪、時任觀塘區反黑組警員黃偉豪。他們原審時原被裁定一項襲擊致造成身體傷害罪成；陳少丹另被裁定一項普通襲擊罪成。

7警早前向上訴庭提出上訴，其中劉興沛及黃偉豪上訴得直，定罪獲撤銷；其餘5警的定罪上訴駁回，當中黃祖成和劉卓毅獲減刑至監禁18個月，白榮斌、陳少丹和關嘉豪則減刑至15個月。

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