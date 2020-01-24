限聚令下各部門周末巡查4114次　發905次口頭勸喻 (22:45)

為減低新型冠狀病毒在社區傳播的風險，政府今日（6日）呼籲市民繼續配合政府的臨時措施，減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離，以有效防止疫情擴散。 政府表示，各執法部門已加派人員在各類公眾地方巡查，以口頭解釋、勸喻或警告，以及發出定額罰款告票，提醒有關處所的營運者及市民配合規例要求。
政府表示，在過去周末期間（4日凌晨零時至6日凌晨零時），警方向在公眾地方群組聚集下棋的6名市民發出定額罰款告票。同期，各部門就有關條例作4114次巡查，並發出905次口頭勸喻。
食物環境衛生署已巡查4587次和發出175次口頭勸喻；衛生署巡查40次及發出兩次口頭勸喻；警方巡查562次和發出44次口頭勸喻；而民政事務總署已巡查27次。
政府再次提醒，任何餐飲業務負責人和表列處所管理人違反規定，即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。任何人參與或組織被禁止的群組聚集，可被定額罰款2000元，而若經法庭定罪，組織或容許被禁止聚集者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。
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