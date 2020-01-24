限聚令下各部門周末巡查4114次　發905次口頭勸喻 (22:45)

政府表示，在過去周末期間（4日凌晨零時至6日凌晨零時），警方向在公眾地方群組聚集下棋的6名市民發出定額罰款告票。同期，各部門就有關條例作4114次巡查，並發出905次口頭勸喻。

食物環境衛生署已巡查4587次和發出175次口頭勸喻；衛生署巡查40次及發出兩次口頭勸喻；警方巡查562次和發出44次口頭勸喻；而民政事務總署已巡查27次。

政府再次提醒，任何餐飲業務負責人和表列處所管理人違反規定，即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。任何人參與或組織被禁止的群組聚集，可被定額罰款2000元，而若經法庭定罪，組織或容許被禁止聚集者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

新冠肺炎 相關報道：

非香港居民外地抵港入境限制延長 直至另行通知

兩警現上呼吸道病徵檢測陰性 將送駿洋邨隔離

博愛醫院：183名接觸確診翁醫護檢測呈陰性

本港增24宗新冠病毒確診 皇室堡馬莎員工染疫 曾在銅鑼灣CEO唱卡拉OK