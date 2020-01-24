本港增24宗新冠病毒確診　皇室堡馬莎員工染疫　曾在銅鑼灣CEO唱卡拉OK (16:43)

部分確診個案資料如下：

個案897：

．外傭，與僱主一家曾去英國

個案903：

．48歲男子，是個案835（未找到源頭的本地個案）的丈夫

．3月23日開始流鼻水

．於銅鑼灣皇室堡馬莎負責收銀及上貨，工作期間有戴口罩，上班時曾與一、兩名同事吃飯

．3月25日與5至6名同事到銅鑼灣CEO 唱K為同事餞行，其間沒有戴口罩，其後有一、兩宗個案與此群組有關

．3月28日最後一日上班

個案904：

．44歲男子，在酒吧工作

個案905：

．35歲女子，無病徵

．個案411為其男朋友，他曾到過酒吧Insomnia及All Night Long

個案906：

．酒吧All Night Long職員，無病徵

個案910及911：

．男女朋友，3月20日至4月2日到秘魯自由行

個案912及913：

．3歲及8歲男童，有發燒，二人的母親是個案447，她是酒吧All Night Long職員

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