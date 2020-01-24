本港增24宗新冠病毒確診　皇室堡馬莎員工染疫　曾在銅鑼灣CEO唱卡拉OK (16:43)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（6日）新增24宗新型冠狀病毒確診個案，涉及14男10女，當中18人有外遊紀錄，包括3名學生及1名外傭。另有5名乘搭政府專機從秘魯返港者，其中3名確診者早前參與星晨旅行團，該團曾到巴西、智利及秘魯等地，該旅行團有20名團友及1名導遊，其餘團友等須入住檢疫中心。
部分確診個案資料如下：
個案897：
．外傭，與僱主一家曾去英國
個案903：
．48歲男子，是個案835（未找到源頭的本地個案）的丈夫
．3月23日開始流鼻水
．於銅鑼灣皇室堡馬莎負責收銀及上貨，工作期間有戴口罩，上班時曾與一、兩名同事吃飯
．3月25日與5至6名同事到銅鑼灣CEO 唱K為同事餞行，其間沒有戴口罩，其後有一、兩宗個案與此群組有關
．3月28日最後一日上班
個案904：
．44歲男子，在酒吧工作
個案905：
．35歲女子，無病徵
．個案411為其男朋友，他曾到過酒吧Insomnia及All Night Long
個案906：
．酒吧All Night Long職員，無病徵
個案910及911：
．男女朋友，3月20日至4月2日到秘魯自由行
個案912及913：
．3歲及8歲男童，有發燒，二人的母親是個案447，她是酒吧All Night Long職員
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