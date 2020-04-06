秘魯返港新冠病毒陰性者已離開亞博　有港人憂檢測中心內染疫 (15:40)

陳先生3月8日出發到秘魯，原計劃4月1日回港，但因秘魯「鎖國」而滯留。他認為政府整個包機安排有待改善，他表示家人替他聯絡入境處，但對方一直只問有沒有食物或藥物等需要，直至有港人於秘魯染病離世才開始計劃包機，而包機價格亦昂貴。他續說，到倫敦轉機的航班上有其他非秘魯包機的乘客，但非秘魯返港者毋須到亞博接受病毒檢測。他又稱，他在亞博與初步確診者只相隔一兩個牀位，約距10米，感少許擔心，但若中招也「無辦法」。

一行連領隊共16人的捷旅旅行團今午離開亞博檢測中心，領隊何先生滿意安排，稱在秘魯時公司亦全力支持。團友鄧女士表示，滯留利馬約18天，連包機費用比原本增加約4萬元旅費，現在返港後感安樂。她說，包機安排理想，但「遲咗啲」。她亦認為亞博內太冷，其餘安排恰當。

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