「限聚令」首發告票　葵盛東邨6男下棋違禁 (16:30)

據了解，葵青警區昨日收到市民報案，稱葵盛東邨盛興樓有街頭聚賭情況。警方到場發現有6名男子聚集下棋，年齡介乎52至68歲。據悉，警方到場勸喻及警告，6名男子仍不肯離開，無理會警告，警員遂向他們發出告票。

葵盛東邨捉棋設施今日（6日）下午已被黑色膠袋及膠帶圍封，葵盛東邨物業服務辦事處於設施貼上通告，表示為減低疫情在社區傳播風險而停開相關設施。

記者於盛安樓地下見有兩對長者分別在地面及長櫈架起小桌放置棋盤下棋，有人上前圍觀，一度有5人聚集，部分圍觀者沒戴口罩。其後有兩名管理處人員到場着長者回家、不要聚集及戴好口罩。

昨被票控的69歲陳伯今日亦在場圍觀捉棋。陳伯說，昨日警方到場時未有作口頭警告便直接票控，他對此感到「唔抵」，又說自己領綜援，被罰2000元頗「肉赤」。他說，自己一人居住，「唔落嚟死咗都無人知」。現時會盡量與棋友保持距離，暫時不下棋、只圍觀。

另有正下棋的長者稱，會着圍觀者「行開啲」，被問到會否因應疫情而停止捉棋，他們表示：「阿伯過日神呀，你明唔明。」他又說自己年事已高，不擔心染疫。

除下棋者，盛安樓對開有近10名長者坐在長櫈休息，他們堅稱會與對方保持1.5米距離，又說：「老人家瞓唔得咁多，未夠鐘買餸，落嚟過日神。」

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