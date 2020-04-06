區諾軒揚聲器襲警兩罪罪成　24日判刑 (16:12)

法官︰案中警員作供誠實可靠

裁判官梁嘉琪指出，本案關鍵在於區諾軒的行為是否構成襲警。梁官形容本案數名警員作供時清晰直接，沒迴避或矛盾，裁定他們為誠實可靠的證人。

就涉及警員關志豪的襲警罪，關志豪早前在庭上供稱自己當時反應「呆咗」和捉緊盾牌，梁官形容關志豪當時受驚，憂慮區諾軒即時向他使用非法武力，案發影片亦顯示情況合乎情理。梁官表示，從區諾軒當時敲打盾牌的力度、次數、神態、講話內容、聲線和語氣，裁定區諾軒當時意識行為可能令關志豪憂慮會承受受襲風險。

她又指出，區諾軒當時以「毅進仔」稱呼對方，以及用咪高峰敲打盾牌，行為帶針對性，不屬一般人身體可接受的範圍。

至於涉及警司高振邦的指控，梁官指出，高振邦當時多次要求區諾軒停止將揚聲器置於其耳朵附近，從涉案揚聲器的類型、區諾軒的聲音威力，相關聲浪刺耳、會令人感不適，不屬可接受的行為。梁官又認為，高振邦指區諾軒當時「叫囂、追住佢」的供辭，沒有誇大，而區諾軒當時使用揚聲器的行為構成毆打，故裁定他兩項襲警罪全部成立。

區諾軒被控去年7月8日凌晨零時半，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊警員關志豪及警司高振邦。

高振邦早前供稱，區諾軒當日以揚聲器向他叫喊，導致其耳部不適。關志豪則供稱，區諾軒當日向他叫「毅進仔」3次，並以揚聲器的咪高峰敲打其長盾3次，令他當時受驚。

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